Piloto e copiloto do avião de Carli serão sepultados em Curitiba

O piloto e o copiloto do avião que caiu neste domingo (22), em Paula Freitas, serão sepultados em Curitiba. A outra vítima do acidente é o deputado estadual Bernardo Ribas Carli (PSDB), que também estava na aeronave, e será sepultado em Guarapuava.

Os corpos do piloto Laércio Tavares, 44 anos, e de Luiz Fernando Correa de Souza, 29, serão velados no Cemitério Paroquial Umbará. O horário do velório ainda não foi definido.

De acordo com o serviço funerário municipal, o sepultamento de Luis Fernando está marcado para esta segunda-feira (23), no Cemitério Parque Senhor do Bonfim, em São José dos Pinhais. Laercio deve ser enterrado amanhã (24), no Cemitério Parque São Pedro.

O velório de Bernardo Ribas Carli, 32, acontece na Prefeitura Municipal de Guarapuava.

Via Massa News.