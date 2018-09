Pinhão: coleta seletiva de lixo será tema de evento no “Ginasião”

A prefeitura de Pinhão, através do Instituto Águas Paraná, do Programa Recicla e dos convênios com a Itaipu Binacional e UNILIVRE, promove evento sobre atividades referentes ao Sistema Integrado de Coleta Seletiva, que acontecerá no Ginásio Municipal de Esportes, no dia 13 de setembro, às 19 horas.

Este programa que vem despertando grande interesse por parte dos gestores municipais do interior do Estado, pois além de promover a preservação do meio ambiente e se preocupar com a saúde pública, é inovador no que tange a sustentabilidade dos recicladores e conscientização da população através da educação ambiental.

Atividades

Realizado por meio de convênio com as prefeituras, a primeira etapa consiste na liberação de recursos para a aquisição de um caminhão próprio para a coleta seletiva. Como contrapartida, o município se responsabiliza pela instalação dos barracões da unidade de processamento dos materiais recicláveis, motorista para o veículo de coleta e a manutenção dos equipamentos. Em outra etapa, serão destinados os equipamentos para a triagem e reciclagem, conforme a necessidade de cada município.

Além de detalhar as vantagens do Sistema Integrado, o encontro tratará de assuntos pertinentes ao lixo reciclável onde serão discutidos, diversos movimentos e ações voltadas aos catadores de reciclados, agentes sócio ambientais e professores.

No período da noite as atividades serão abertas a toda comunidade.