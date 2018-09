Pinhão se prepara para 2ª edição do campeonato municipal de pesca esportiva

Os preparativos para o Campeonato de Pesca Esportiva já começaram. O evento é organizado pela prefeitura de Pinhão e pelo governo do estado do Paraná e será voltado para a pesca esportiva do peixe dourado, e pode se encaixar na modalidade pesca de barco, barranco ou caiaque.

DETALHES

Esta será a 2ª edição da competição de nível municipal e ela acontecerá em sincronia com a 5ª etapa do campeonato estadual da categoria. O evento acontecerá no Alagado de Foz do Areia, em Pinhão. As inscrições funcionam da seguinte forma:

Barco até 3 pessoas – R$ 70;

Pesca de barranco – R$ 15;

Caiaque – R$ 30.





Os 50 primeiros que realizarem as inscrições da pesca com barco, ganharão 1 camiseta por integrante, e de barranco, as 15 primeiras pessoas ganharão 1 camiseta.

A premiação será:

1 gerador, troféu e medalhas para o 1º lugar;

Troféu e medalhas para o 2º e 3º lugar;

Medalhas para os 4º e 5º colocados.