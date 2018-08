PM abre concurso com remuneração de mais de R$ 9 mil

Iniciam nesta segunda-feira (13) as inscrições para o concurso Polícia Militar do Paraná (PMPR), no cargo de cadete. A seleção oferta ao todo 16 vagas, sendo 14 de ampla concorrência e duas para afrodescendentes.

A remuneração vai até R$ 9.544,44 e as inscrições deverão ser realizadas a partir de hoje até às 17 até o dia 11 de setembro pelo site do Núcleo de Concursos da Universidade Federal do Paraná (UFPR).

O Curso de Formação de Oficiais tem duração de três anos, o Cadete do 1º ano recebe um subsídio no valor de R$ 3.213,61, no 2º ano o valor é de R$ 3.599,25 e no 3º ano é de R$ 4.139,14, ao concluir o 3º ano o Cadete é declarado Aspirante à Oficial com subsídio no valor de R$ 7.069,95, que após o período de estágio probatório e demais requisitos estará apto a ser promovido ao Posto de 2º Tenente com subsídio de R$ 9.544,44

Requisitos básicos

1. Ter nacionalidade brasileira;

2. Ter no máximo 30 (trinta) anos de idade completos, até o primeiro dia de inscrições;

3. Comprovar conclusão do ensino médio;

4. Ter sido aprovado em todas as etapas do presente concurso público;

5. Possuir capacidade física;

6. Possuir sanidade física;

7. Possuir aprovação no exame de adequação psicológica;

8. Ser aprovado no teste toxicológico;

9. Possuir idoneidade moral;

10. Estar quites com o serviço militar;

11. Estar em dia com as obrigações eleitorais.

Provas

As provas serão compostas por duas etapas:

A primeira etapa, de caráter eliminatório e classificatório, será composta pelo processo seletivo da UFPR (PS/UFPR), constituído em duas fases. A primeira fase do PS-UFPR, valendo 90 (noventa) pontos, será constituída de uma prova de Conhecimentos Gerais com 90 (noventa) questões objetivas, e versará sobre o conteúdo de todas as disciplinas que compõem o Programa Oficial das Provas, aplicada para todos os cursos da UFPR.

A segunda fase do PS-UFPR constará de uma prova de Compreensão e Produção de Textos, constituída de 03 (três) questões discursivas, no valor de 20 (vinte) pontos cada uma, que totalizarão 60 (sessenta) pontos.

A primeira e a segunda fase do PS-UFPR serão reguladas por edital próprio, sob a responsabilidade da UFPR, observadas as disposições em contrário presentes neste edital. A segunda etapa, de caráter eliminatório, será composta pelas provas de habilidades específicas (PHE) realizadas no âmbito da PMPR por bancas designadas e reguladas pelo presente edital.

Cidades de Aplicação: Curitiba, Jandaia do Sul, Matinhos, Palotina, Pontal do Paraná e Toledo. O valor da inscrição é de R$ 120.

Confira aqui o edital do concurso.