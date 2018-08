PM apreende novamente adolescente que assaltou farmácia em Laranjeiras

O momento da ação policial (Foto: Divulgação/Educadora)

Atendendo solicitação via 190, a Polícia Militar (PM) de Laranjeiras do Sul registrou uma situação de furto qualificado durante o dia de ontem (6).

As denuncias relatavam que dois indivíduos com atitude suspeita estariam carregando uma televisão e entraram em uma mata, perto do Cense.

Os militares foram até o local e localizaram os dois indivíduos, sendo eles M. C. de 17 anos e D. R. P. de 15 anos, os quais foram abordados e na hora da abordagem “dispensaram" uma arma de fogo do tipo garrucha calibre .22 com duas munições intactas.

Foi feita varredura no local e localizados uma televisão 43 polegadas, um secador de cabelo, dois pares de coturno masculino, um perfume da Hinode, um ferro de passar roupa, uma calça jeans, uma camiseta branca e duas mochilas.

A PM fez o uso de algemas nos dois para resguardar as equipe e os autores. Os adolescentes relataram que tais objetos eram produto de furto na residência localizado na Rua Antônio de Oliveira.

A Polícia identificou a proprietária, porém não obteve contato. Foi acionado o conselho tutelar, e assim os autores e os objetos foram entregues na 2ª SDP para as providências cabíveis.

O adolescente D. R. P. de 15 anos é o mesmo que realizou o roubo na farmácia Viver Mais na data de 24 de julho, ele relatou que a arma apreendida seria sua, e é a mesma arma utilizada no referido assalto.

Informações da PM.