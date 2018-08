PM dá mais detalhes sobre o homicídio na BR 158

A Polícia Militar (PM) foi chamada às 22 horas para atender uma ocorrência de local de morte em Laranjeiras do Sul ontem.

Segundo o relatório da PM, uma equipe de policiais foi até um posto de combustíveis às margens da BR 158.

O solicitante relatou aos militares que uma mulher chegou pedindo por socorro, pois seu sobrinho havia sido agredido com golpes de facão.

Com a chegada da equipe, foi feito contato com a mulher (42 anos), a qual conduziu as autoridades até o local onde havia acontecido a agressão.

No local se encontrava apenas a vítima com diversas lesões, sendo assim foi acionado a ambulância e uma equipe do Corpo de Bombeiros, que constataram óbito do homem (22 anos).

A mulher também relatou que o autor do homicídio se tratava do seu próprio filho (19), o qual se evadiu do local.

A equipe realizou o isolamento do local, sendo acionados os órgãos competentes. Foi realizado patrulhamentos, sem êxito na localização do autor.

Informações da PM.