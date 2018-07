PM detém homem pilotando motocicleta cambaleando

A Polícia Militar (PM) de Marquinho realizava ontem (23) patrulhamento pela Rua Tiradentes quando avistou uma motocicleta em atitude suspeita.

Os policiais realizaram a abordagem ao condutor da motocicleta, sendo que nada de ilícito foi encontrado, porém este estava cambaleando, com fala enrolada e odor etílico. Foi perguntado ao condutor se teria ingerido bebida alcoólica, ele respondeu que sim.

A PM fez consulta via Central de Operações, o qual foi repassado que a motocicleta estava com débitos, e assim foi recolhida ao pátio do DPM e realizada as notificações pertinentes.

O senhor C. C. foi levado até o posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Laranjeiras do Sul para realizar o teste etilométrico, o qual apontou a embriaguez do condutor.

Foi utilizado o uso de algemas para resguardar a equipe policial, tendo em vista o estado que se encontrava o indivíduo.

Diante dos fatos, ele foi encaminhado até a 2ª SDP para os procedimentos cabíveis.

Informações da PM.