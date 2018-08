Polícia divulga o nome de foragido da Operação Sicarius II

A Polícia Civil da 2ª Subdivisão Policial de Laranjeiras do Sul divulgou o material apreendido e nome do meliante foragido da megaoperação Sicarius II, realizada na madrugada de hoje (16), nos municípios de Rio Bonito do Iguaçu, Saudade do Iguaçu, Quedas do Iguaçu, Pato Branco e Itapejara do Oeste.

Durante o cumprimento da operação foram apreendidos os seguintes itens:

- 12 armas de fogo (espingardas, pistolas, carabina e revolver);

- Aproximadamente R$35.000,00 reais em espécie;

- Toucas do tipo "Balaclava";

- Radiocomunicadores;

- Cinco tabletes de maconha pesando aproximadamente 2 kg;

- Ao todo, foram presas 24 pessoas.

Foragido

A equipe de Polícia também divulgou o nome do meliante foragido da operação: Valderi Oliveira de Lara, conhecido popularmente como "Chumbo". Ele encontra-se foragido, possuindo mandado de prisão em seu desfavor.

Quaisquer informações, favor ligar (42) 3635-8000 ou 197 Polícia Civil.

Confira a galeria de imagens da operação: