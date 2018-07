Polícia Federal oferta 500 vagas em concurso público

Entrada da Academia Nacional de Polícia (Foto: PF/Reprodução)

Começou nesta terça-feira (19), o período de inscrições para 500 vagas ofertadas no concurso Polícia Federal. O edital foi publicado na última sexta-feira, contemplando vagas para os cargos de Agente, Escrivão, Perito Criminal, Papiloscopista e Delegado.

As inscrições podem ser feitas no site da banca organizadora, o Cespe/Cebraspe com prazo final de 9 de julho. Para os cargos de agente, escrivão e papiloscopista o valor da inscrição é de R$180 e para perito criminal e delegado, o valor é de R$250. As provas acontecem no dia 19 de agosto.

Mais informações sobre o concurso, você pode acessar o site da Polícia Federal ou do Cespe.

VAGAS

O edital do concurso oferta vagas para os cargos abaixo relacionados com remuneração inicial que varia entre R$ 12 mil e R$ 22 mil.

Delegado: 150 vagas

Perito Criminal: 60 vagas

Escrivão: 80 vagas

Papiloscopista: 30 vagas

Agente: 180 vagas

Delegado e Perito

Remuneração Inicial: R$22.672,48

Remuneração Final: R$29.604,70

Agente, Escrivão e Papiloscopista

Remuneração Inicial: R$11.983,26

Remuneração Final: R$17.848,60