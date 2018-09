Polícia identifica e prende autor de atentado contra Bolsonaro

O autor da facada que atingiu o candidato à Presidência Jair Bolsonaro (PSL) foi preso e identificado Polícia Militar (PM) de Minas Gerais.

O acusado, segundo informações da própria PM, é Adelio Bispo de Oliveira, 40 anos. No Facebook, Adelio tem fotos de passeatas contra o presidente Michel Temer. Ele é de Montes Claros.

Em várias postagens no Facebook, Adelio critica o deputado carioca e, em vários posts, fala mal da maçonaria e de outros políticos. Em uma das publicações, inclusive, Adelio diz que Bolsonaro é "apoiado por clãs maçônicos". Além de ter imagens da bandeira do Brasil com o símbolo do comunismo.

Fonte: Istoé.