Polícia mata bandido depois de assaltar caminhão guincho

Um assaltante de 30 anos acabou morto após tentar roubar um guincho, na BR 487, em Campo Mourão, a ação dos criminosos aconteceu na madrugada desta terça feira (20).

O guincho é de Pitanga, e foi acionado por um casal, para trazer um Fiat Uno até uma fazenda, em Campo Mourão , quando o guincho chegou perto da fazenda Onça Parda, entre Campo Mourão e Luiziana, o casal pediu para entrar em uma estrada de terra.

Um pouco adiante pediram para parar perto de uma porteira e descer o veículo, assim que o Uno foi retirado do guincho, dois homens chegaram em um Pálio e deram voz de assalto,com muita violência os bandidos espancaram o motorista do chincho e seu ajudante, que é policial.

O local onde o crime aconteceu é perto de uma ponte, os criminosos falaram que iriam matar os dois e jogar no rio, o policial à paisana reagiu e baleou Clayton Klempows, que morreu no local.

Com ele os policiais encontraram um revólver calibre .38 com três munições intactas e duas deflagradas.

O outro assaltante e o casal conseguiram fugir do local, as vítimas foram até o asfalto e pediram ajuda. Uma equipe do Samu fez os atendimentos no local e levou o motorista e o policial ao hospital.