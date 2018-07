Polícia vai investigar queda de avião que matou Carli

(Foto: Jair Nunes/ Portal VVale)

A Secretaria da Segurança Pública do Paraná informa que as equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Civil e da Polícia Científica estão prestando atendimento no local do acidente do deputado estadual Bernardo Ribas Carli.

O Instituto Médico Legal (IML) aguarda a chegada da perícia da Aeronáutica para iniciar o trabalho de identificação das vítimas. Uma delas já se sabe é o deputado Bernardo Carli. Diante da complexidade do acidente, foram deslocadas equipes de Curitiba do IML, como odontologistas, para reforçar o trabalho de identificação das vítimas. Segundo informações, até as 20h30 os corpos ainda continuavam no local do acidente.

A Polícia Civil vai instaurar um inquérito policial que vai tramitar paralelamente às apurações pelos órgãos da aviação Civil.