Políticos do Paraná lamentam a morte do deputado Bernardo Ribas Carli

A morte do deputado estadual Bernardo Ribas Carli chocou a toda a população e também a classe política. Alguns, manifestaram o apoio à família e a tristeza pela perda de um jovem parlamentar.

A deputada Cristina Silvestri é uma delas. Cristina e Carli eram grandes amigos e companheiros na política, conforme o próprio deputado afirmou em recente entrevista ao Correio do Povo.

“É com muito pesar que recebi a notícia do acidente e falecimento do meu colega deputado Bernardo Ribas Carli. Uno-me à Família em luto e consternação, pedindo a Deus o conforto ao Fernando, Ana Rita, ao Nando. Não há palavras que traduzam um momento de choque como esse”, publicou.

O deputado Paulo Litro manifestou-se por meio de sua assessoria de comunicação. "Com grande tristeza hoje, recebi a notícia do falecimento do meu amigo, companheiro de partido e da Assembleia Legislativa, Bernardo Ribas Carli. O Paraná perde um grande político, pessoa de caráter extraordinário, um jovem cheio de ideais e que com certeza será recebido de braços abertos por Deus. Meus sentimentos aos familiares e amigos".

O ex-governador do Paraná, Beto Richa, e presidente do PSDB Paraná também se disse muito abalado. “Profundamente abalado com a notícia da trágica morte do amigo e jovem deputado Bernardo Ribas Carli. Que Deus, na sua imensa benevolência, conforte a família neste momento de grande dor. Eu e Fernanda sofremos juntos a ausência repentina do Bernardo, ao lado da sua família”, publicou.

O prefeito de Laranjeiras do Sul, Berto Silva, também lamentou a morte do parlamentar.

“Com profundo pesar e imensa consternação recebi a informação da prematura e trágica morte do jovem deputado estadual Bernardo Carli, vítima de acidente aéreo neste domingo. Não há palavras para descrever tamanha dor que agora sinto. O Paraná perde um jovem líder, um político trabalhador, que, diga-se, morreu trabalhando – e eu me despeço de um amigo do peito. Como já era de conhecimento público, Bernardo seria o meu candidato a deputado estadual nas eleições deste ano. Ao declarar meu apoio a ele, eu estava tão somente lhe dando demonstrações do sentimento de gratidão, sempre latente no coração dos laranjeirenses. Afinal, refiro-me ao parlamentar estadual que mais ajudou o nosso município neste período de 19 meses do meu mandato atual. Agora, só me resta retribuir com orações e com o compromisso de dar continuidade ao trabalho honrado que começamos juntos. Que Deus o tenha em seus braços e conforte seus familiares, amigos e admiradores”, declarou Berto.