Populares saqueiam carga de caminhão tombado em Nova Laranjeiras

Um caminhão Volvo FH 440 6X2T, com placas de Medianeira (PR), e carregado com peito de frango tombou na tarde deste domingo (2), no km 483 da BR 277, próximo à Nova Laranjeiras.

Logo após o acidente, chegaram ao local centena de pessoas, as quais saquearam toda a carga. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi ao local, mas não conseguiu impedir o saque.

A Ecocataratas realizou os trabalhos da retirada do veículo do local. Já o condutor foi atendido pela equipe de socorro da Ecocataratas no local, ele sofreu apenas escoriações.

Via: Portal Cantu.