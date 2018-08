Porto Barreiro: categorias Livre e Veterano de futebol sete já têm os campeões

As equipes campeãs posam para foto (Foto: Assessoria)

A final da 5ª Copa Porto Barreiro de Futebol Sete na Categoria Veterano e a 12ª Copa na Categoria Livre, foi realizado no último sábado (28). Este evento envolveu a participação de 19 equipes, sendo que mais de 250 atletas estiveram participando das competições.

O secretário de Esportes, Rafael Arlan Giehl (Repoio), fez um balanço positivo da competição, destacando que a secretaria está se organizando para promover para outras modalidades.

“É emocionante a torcida lotando as arquibancadas e familiares dos atletas prestigiando os jogos. Isso nos motiva a fazer sempre mais pelo esporte no município, contando sempre com o apoio do Governo Municipal”, concluiu o secretário.

A prefeita Marinez destacou que o evento é mais que momento festivo, pois marca também o encontro familiar.

“Queremos agradecer cada família que se fez presente neste momento festivo para todos nós, de modo especial para a Secretaria de Esportes, ressaltando que em cada competição nunca é cobrado taxa de arbitragem e taxa de inscrição, isso demonstra a atenção que temos com o esporte e o carinho e respeito com os esportistas e torcedores”, enfatizou a prefeita.

Vale lembrar que a premiação foi de troféus, medalhas e premiação em dinheiro.

As equipes campeãs posam para foto. (Assessoria)

A classificação final da 5ª Copa Porto Barreiro de Futebol Sete Veterano e 12ª Copa Porto Barreiro de Futebol Sete Categoria Livre ficou assim:

Categoria Livre

Equipe disciplina – União Juventude, recebeu troféu.

Goleiro menos vazado – Eduardo Timbauva da equipe União MST com 9 gols.

Artilheiro – Leandro Nascimento da equipe Internacional do Sertãozinho com 15 gols marcados.

4º Lugar – Internacional de Sertãozinho – Recebeu R$ 200, troféu e medalhas.

3º Lugar – União Juventude – Recebeu R$ 300, troféu e medalhas.

Vice-campeão – Equipe Artefatos Porto Barreiro – Recebeu R$ 500, troféu e medalhas.

Campeão – União MST “A” – Recebeu R$ 1 mil, troféu e medalhas.

Categoria Veterano:

Equipe disciplina – Napoli da Barra Grande, recebeu troféu

Goleiro menos vazado – Rudimar Barbosa, equipe Santa Rita do Rio Crim com 7 gols, recebeu troféu.

Artilheiro – Eder dos Santos, Santa Rita do Rio Crim com 11 gols sofridos, recebeu troféu.

4º Lugar – Napoli da Barra Grande – Recebeu R$ 100,00, troféu e medalhas.

3º Lugar – Equipe do Sport – R$ 150, troféu e medalhas.

Vice-campeão – União Juventude, recebeu R$250, troféu e medalhas.

Campeão – Santa Rita do Rio Crim, recebeu R$ 500, troféu e medalhas.