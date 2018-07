Prefeitura de Cascavel lança novo concurso público

A prefeitura municipal de Cascavel (Foto: Divulgação/Prefeitura de Cascavel)

A Prefeitura de Cascavel publicou nesta segunda-feira (9) o edital de novo concurso público para o preenchimento de 18 vagas.

Os cargos são de secretário de escola e de técnico em segurança do trabalho e os salários variam de R$ 1.681,90 a R$ 1.940,51.

Os candidatos, que devem ter o ensino médio, podem fazer as inscrições a partir das 14 horas do dia 23 de julho até as 23h59 do dia 6 de agosto, no Portal do Servidor.

A previsão é de que as provas sejam aplicadas em setembro.

