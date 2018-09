Prefeitura de Goioxim promove desfile da Independência

A prefeitura de Goioxim promeveu hoje (7) o desfile cívico em comemoração ao dia da Independência do Brasil. O evento contou com a presença das escolas municipais, professores, alunos e demais servidores do Colégio Estadual Dr. João Ferreira Neves e do Colégio Estadual do Campo de Pinhalzinho, além das crianças dos projetos sociais que estão sendo desenvolvidos no município, como a Escolinha de Futebol Furacão, Força Verde Mirim, as meninas do Balé, entre outros.

A organização ficou por conta das secretarias de Educação, Esporte e Cultura.

A prefeita Mari da Silva falou da grande importância do resgate do civismo e patriotismo no município, através do desfile cívico, que foi feito também no ano passado e a criação da fanfarra municipal, que embalou o evento de hoje.