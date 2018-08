Prefeitura de Porto Barreiro realiza leilão

Acontece no próximo dia 16 de agosto, as 9h, no paço municipal da Prefeitura de Porto Barreiro, o leilão de 10 veículos usados da administração pública municipal. São eles:



1. VW Gol 1.6, ano 2006 no valor de R$ 4.000 (Quatro Mil Reais)



2. VW Gol 1.0, ano 1998 no valor de R$ 2.000 (Dois Mil Reais)



3. Fiat Uno 1.0, ano 2008 no valor de R$ 2.000 (Dois Mil Reais)



4. Fiat Pálio Fire, ano 2014 no valor de R$ 10.000 (Dez Mil Reais)



5. Fiat Uno Way, ano 2013 no valor de R$ 12.000 (Doze Mil Reais)



6. VW Parati 1.6, ano 2004 no valor de R$ 3.000 (Três Mil Reais)



7. Ford Fiesta 1.6, ano 2012 no valor de R$ 13.000 (Treze Mil Reais)



8. Fiat Palio 1.0, ano 2015 no valor de R$ 15.000 (Quinze Mil Reais)



9. Fiat Ducato Ambulância, ano 2005 no valor de R$ 18.000 (Dezoito Mil Reais)



10. Fiat Uno Mille, ano 2006 no valor de R$ 2.000,00 (Dois Mil Reais)



O evento é aberto a toda a população, o credenciamento será realizado no dia do leilão. Os veículos serão entregues aos arrematantes livres que quaisquer ônus. É de responsabilidade do novo dono transferir junto ao

DETRAN o veículo arrematado.