Prefeitura de Quedas lança campanha para reciclar lixo

A secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Quedas do Iguaçu lançou na último semana a campanha ‘Eu Reciclo’. A preservação do meio ambiente começa com pequenas atitudes diárias, que fazem toda a diferença. Uma das mais importantes é a reciclagem do lixo, que reduz o impacto sobre o meio ambiente.

O vereador Rodolfo Revers, que participou do lançamento da campanha destaca que as vantagens da separação do lixo doméstico ficam cada vez mais evidentes. “Além de aliviar os lixões e aterros sanitários, chegando até eles apenas os rejeitos, restos de resíduos que não podem ser reaproveitáveis, grande parte dos resíduos sólidos gerados em casa podem ser reaproveitados. A reciclagem economiza recursos naturais e gera renda para os catadores de lixo”, destacou o vereador.

IBGE

Segundo a pesquisa Nacional de Saneamento Básico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), são recolhidas no Brasil cerca de 180 mil toneladas diárias de resíduos sólidos. Em Quedas do Iguaçu são produzidas 12 toneladas por dia. “Nove toneladas são orgânicos e três são de recicláveis”, comentou o parlamentar.

BENEFÍCIO

Outro objetivo da campanha é aumentar a quantidade de recicláveis, a fim de beneficiar a Cooperativa de Coleta Seletiva e Reciclagem de Quedas do Iguaçu. “Com a separação adequada, é possível que o município reaproveite até 30% do lixo coletado, o que, além de benefícios ambientais, pode aumentar a renda de aproximadamente 14 famílias, que dependem dos recicláveis", destacou Revers.

Segundo ele, a gestão está retomando e ampliando a campanha com propósito de conscientizar a sociedade em reduzir o volume de lixo. “É um hábito cada vez mais urgente e o processo começa com as escolhas que fazemos durante as compras. É um grande desafio que estamos propondo a enfrentar e a participação da população será essencial para atingirmos resultados efetivos”.

Conforme o parlamentar a coleta seletiva já é um hábito comum entre muitos munícipes. "Fiquem atentos aos materiais de divulgação e colaborem com esta causa. Além de contribuir com nossa cidade, você ainda estará ajudando diversas famílias que dependem da renda dos recicláveis”, finalizou Revers.

Separando lixo doméstico

De acordo como secretário de Agricultura Ladislau Stachelski, a campanha ‘Eu Reciclo’ visa coleta seletiva dos resíduos. “O objetivo é conscientizar o cidadão a começar a separar o resíduo (lixo) orgânico do reciclável (seco do molhado), para o pessoal que faz a triagem e compostagem separar”, destacou Stachelski.

Mas, você sabe o que pode ser reciclado dentro de casa. Entram neste processo todos os itens que poderão retornar à cadeia produtiva e virar outros produtos, como jornais, revistas, caixas de papelão, garrafas plásticas, recipientes de limpeza, latas, embalagens, entre outros.

EXECUTIVO

Para a prefeita Marlene Revers, para contribuir com o meio ambiente, alguns cuidados devem ser tomados no momento da separação do lixo. “O primeiro deles é não misturar recicláveis com orgânicos. Coloque plásticos, vidros, metais e papéis em sacos separados. Lembre-se também de lavar e secar as embalagens antes de colocar nos coletores indicados”, cita Marlene.

“Os papéis devem estar secos, podendo estar dobrados, porém, não amassados, os vidros quebrados, bem como outros materiais cortantes, devem ser embrulhados em papel grosso (do tipo jornal) e colocados dentro de uma caixa, a fim de evitar acidentes, garrafas e frascos não devem ser misturados com vidros planos”, orienta a prefeita.