Prefeitura de Rio Bonito é ocupada pelo MST

A Prefeitura de Rio Bonito do Iguaçu está sendo, mais uma vez, ocupada pelos integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). Eles começaram a chegar por volta das 8h30 de hoje (27).

Segundo a Assessoria de Comunicação da Prefeitura, apesar da ocupação, o atendimento continua sendo feito normalmente, eles irão ficar no local por tempo ainda indeterminado.

Ainda conforme a Assessoria, tanto o MST do acampamento Herdeiros da Terra de Primeiro de Maio, quanto a Administração, estão no aguardo de uma reunião com o Governo do Estado para tratar sobre as linhas dos ônibus escolares.

Esta é apenas uma das reivindicações que está na pauta do Movimento, que ainda consta cascalhamento das estradas para o transporte escolar, atendimento médico, ampliação do transporte escolar, conclusão da escola itinerante, perfuração de poço artesiano, etc.

Confira na íntegra as reivindicações:

Galeria de imagens: