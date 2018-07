Prefeitura repassa recurso para CEMIC

Berto assinou o recurso em seu gabinete juntamentecom Gurtat, Edna e Aleson (Foto: Assessoria)

Na semana anterior, o prefeito de Laranjeiras, Berto Silva, vereador Junior Gurtat, irmã Edna Leôncio Siqueira e auxiliar administrativo Aleson Cristiano Dvenka, reuniram-se no gabinete do prefeito para tratar de recursos municipais que contribuem com o trabalho desenvolvido pelo Centro Educacional do Menor Integrado à Comunidade (CEMIC).

Na oportunidade, o prefeito Berto confirmou que além dos três servidores e valor mensal que a prefeitura repassa, também deve melhorar para contratação de mais um professor.

Conforme explica a irmã Edna, o CEMIC é integrado à Escola Vicentina Sant’Ana, por conta da filantropia, com projeto social para atender crianças carentes do município. “Toda ajuda de órgãos municipais é bem vinda, pois atendemos 110 crianças aqui no Cemic”, destaca.

De acordo com ela, nesta reunião todos os envolvidos entenderam que a instituição precisa de mais uma ajuda para continuar prestando um serviço de excelência.

INDICAÇÃO

Para o vereador Junior Gurtat, indicador do recurso, o fortalecimento no ensino beneficia inúmeras crianças. “Este projeto social ajuda mais de 100 crianças em nosso município. Com mais recursos para a educação é possível melhorar as condições de vida dos pequenos”, diz.

INSTITUIÇÃO

O Cemic está amparado pela Lei nº 037/2013 que vem autorizando o Poder Executivo a repassar o valor de até R$ 1.500 mensais em gêneros alimentícios e a cedência de três servidores municipais.

Em breve, conversaremos com a irmã Edna para elaboramos uma matéria mais detalhada sobre essa importante instituição de Laranjeiras do Sul.