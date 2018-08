Presa jovem acusada de espancar e matar filho de quatro meses

Uma jovem de 19 anos foi presa, durante a noite de ontem (9), por espancamento seguido de morte do próprio filho de quatro meses, em Paranaguá.



Segundo informações, a criança foi internada no Hospital Regional do Litoral com sangramento nos pulmões, ferimentos típico de espancamento, mas não resistiu.



A prisão foi decretada pela Polícia Civil após a avó do bebê e mãe da suspeita comunicar o falecimento da criança junto a Delegacia.



A mulher foi encontrada na casa da irmã, no Bairro Labra, e levada para a carceragem, onde está à disposição da justiça.

Via: Massa News.