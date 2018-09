Presidenciáveis se pronunciam sobre o ato de violência contra Bolsonaro

Um ato de campanha do candidato do PSL à Presidência, Jair Bolsonaro, foi interrompido na tarde desta quinta-feira (6), em Juiz de Fora (MG), após um tumulto generalizado. Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais, o presidenciável levou uma facada na região do tórax.

No momento da confusão, Bolsonaro estava sendo carregado nos ombros por um apoiador de sua campanha, fazendo corpo a corpo com eleitores, na região do Parque Halfald. Enquanto ele acenava para os simpatizantes de sua candidatura, uma pessoa se aproximou dele e deu uma facada no presidenciável.

POLÍCIA FEDERAL

A Polícia Federal (PF) vai instaurar inquérito para apurar a agressão sofrida pelo presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) nesta quinta-feira durante evento de campanha em Juiz de Fora (MG).

Segundo informações da PF, o candidato está fora de perigo. Familiares de Bolsonaro dizem que ele foi esfaqueado, informação confirmada por fontes da PF. Um suspeito foi detido.

A PF faz a segurança dos presidenciáveis. Bolsonaro foi um dos que solicitou o acompanhamento. O filho do candidato, Flavio Bolsonaro, candidato ao Senado pelo Rio, postou no Twitter:

“Jair Bolsonaro sofreu um atentado agora em Juiz de Fora, uma estocada com faca na região do abdômen. Graças a Deus, foi apenas superficial e ele pesa (sic) bem. Peço que intensifiquem as orações por nós!”

PRESIDENCIÁVEIS

Alguns do presidenciáveis se manifestaram nas redes sociais sobre a agressão feita contra o candidato do PSL. Confira alguns dos Tweets veiculados até o momento:

Acabo de ser informado em Caruaru, Pernambuco, onde estou, que o Deputado Jair Bolsonaro sofreu um ferimento a faca. Repudio a violência como linguagem politica, solidarizo-me com meu opositor e exijo que as autoridades identifiquem e punam o ou os responsáveis por esta barbárie. — Ciro Gomes (@cirogomes) 6 de setembro de 2018

A violência contra o candidato Jair Bolsonaro é inadmissível e configura um duplo atentado: contra sua integridade física e contra a democracia. — Marina Silva 18 (@MarinaSilva) 6 de setembro de 2018

Política se faz com diálogo e convencimento, jamais com ódio. Qualquer ato de violência é deplorável. Esperamos que a investigação sobre o ataque ao deputado Jair Bolsonaro seja rápida, e a punição, exemplar. — Geraldo Alckmin (@geraldoalckmin) 6 de setembro de 2018

Repudio totalmente qualquer ato de violência e desejo pronto restabelecimento a Jair Bolsonaro. — Fernando Haddad (@Haddad_Fernando) 6 de setembro de 2018

Sobre o episódio da facada no candidato Jair Bolsonaro, quero afirmar aqui que repudio todo e qualquer ato de violência. Por isso a violência nunca deve ser estimulada. Eu não estimulo. — Alvaro Dias (@alvarodias_) 6 de setembro de 2018

É lamentável e inaceitável o que aconteceu com o Jair Bolsonaro. Independentemente de divergências políticas, não é possível aceitar nenhum ato de violência.

Que o agressor sofra as devidas punições. Meus votos de melhoras para o candidato. — João Amoêdo 30 (@joaoamoedonovo) 6 de setembro de 2018

Soube agora do que ocorreu com Bolsonaro em Minas. A violência não se justifica, não pode tomar o lugar do debate político. Repudiamos toda e qualquer ação de ódio e cobramos investigação sobre o fato. — Guilherme Boulos 50 (@GuilhermeBoulos) 6 de setembro de 2018