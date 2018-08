PRF apreende 522 kg de cocaína na BR 277

Parte da droga apreendida pelos agentes (Foto: Divulgação/PRF)

Uma apreensão de drogas ocorreu durante a madrugada de hoje (4), na BR 277, no posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Cascavel.

Em fiscalização conjunta, agentes da PRF e Receita Federal abordaram um ônibus de turismo, com placas de Presidente Prudente.

No ônibus, além do motorista, de 40 anos de idade, havia 22 passageiros. O ônibus saiu de Foz do Iguaçu-PR e levaria os passageiros para uma convenção religiosa em Florianópolis-SC. Durante a fiscalização, os agentes encontraram um fundo falso, localizado no assoalho do ônibus, próximo ao banheiro.

Foram apreendidos 485 tabletes de cocaína, totalizando 522 Kg e 54 tabletes de crack, totalizando 57 Kg. O ônibus, a droga, o condutor e os passageiros foram encaminhados para a Polícia Federal de Cascavel.

Fonte: PRF.