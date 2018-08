PRF descobre 2,1 toneladas de maconha sob carga de cebola no Paraná

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 2.167 quilos de maconha neste sábado (25) em Ubiratã, na região centro-oeste do Paraná, a 545 quilômetros de Curitiba.

Acondicionada em quase 2,5 mil tabletes, a droga estava escondida sob sacos de cebola, na carroceria de um caminhão com placas de Foz do Iguaçu (PR).

Uma equipe da PRF abordou o caminhão carregado com cebola na BR-369, em frente à Unidade Operacional Ubiratã. Após desconfiar do nervosismo do motorista, de 28 anos de idade, os policiais rodoviários federais decidiram fazer uma fiscalização minuciosa do veículo, quando acabaram por descobrir a carga ilícita.

A apreensão de hoje é a terceira maior de maconha realizada este ano pela PRF no Paraná. A maior foi registrada em Alto Paraíso (PR), no último mês de janeiro, quando 7,2 toneladas foram apreendidas.

Aos agentes da PRF, o homem preso com as 2,1 toneladas de maconha disse que saiu de Foz de Iguaçu e que pretendia entregar a droga em São Paulo (SP).

A PRF encaminhou a ocorrência para a Delegacia da Polícia Federal em Cascavel.

O crime de tráfico de drogas tem pena prevista de cinco a 15 anos de prisão.