Princesa dos Campos incentiva compra antecipada de passagens do ‘Metro Vip’

O Expresso Princesa dos Campos está promovendo ação de conscientização com o objetivo de estimular a compra antecipada das passagens das linhas do Metro Vip. Como durante o trajeto são oferecidos inúmeros pontos de embarque, seja em área urbana ou em pontos na rodovia, a aquisição dos bilhetes previamente é mais segura para o cliente, além de oferecer maior conforto e comodidade. O Metro Vip transporta 210,5 mil passageiros mensalmente, perfazendo um total de 410 mil quilômetros rodados.

Embora a empresa ofereça a opção de aquisição das passagens direto com o motorista, a compra antes do embarque garante segurança ao passageiro, já que ele não precisará manusear dinheiro em locais abertos, como pontos em beira de estrada. “Ao comprar antecipadamente, o cliente tem mais comodidade, porque não estará sujeito às condições climáticas e terá a sua poltrona marcada. Ou seja, seu lugar estará garantido antes do embarque”, destaca o diretor presidente da Princesa dos Campos, Florisvaldo Hudinik.

A compra antecipada pode ser feita diretamente nas agências, através do site ou nas Lojas Prinex, que reúnem todos os serviços em um mesmo espaço. Em Laranjeiras do Sul, Cantagalo e Guaraniaçu, a compra antecipada pode ser feita nos guichês nas rodoviárias

Para as compras pelo site, a taxa de segurança da compra on-line do Metro Vip é reduzida para R$ 2 por compra. “O passageiro que já tem algumas viagens programadas, por exemplo, pode se antecipar, adquirir todos os bilhetes pelo site e paga a taxa de conveniência apenas uma vez, independente de quantas passagens adquirir naquela compra”, esclarece Hudinik.

Atualmente, a Princesa dos Campos oferece 20 linhas do Metro Vip, com trajetos médios de 67 quilômetros. Nas regiões dos Campos Gerais e Sul do Estado, as rotas incluem os municípios Caetano Mendes, Reserva, São Mateus do Sul, São João do Triunfo, Ipiranga, Irati, Ivaí, Imbituva, Guarapuava, o distrito de Alto do Amparo (Tibagi), além de Ponta Grossa. Já na região Oeste, as linhas contemplam Cascavel, Toledo, Missal, São Miguel do Iguaçu, Foz do Iguaçu, Laranjeiras do Sul, Guaraniaçu, Céu Azul, Marechal Cândido Rondon, Medianeira, Cantagalo, Palotina e Guaíra.