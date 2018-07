Produtoras aprendem a transformar palha em arte

Encerrado o curso de artesanato em palha de milho na comunidade Renascer Quedas do Iguaçu (Foto: Lindomar Pereira)

Para os mais novos, a palha de milho pode não possuir outra serventia além de ser usada para iniciar o fogo no fogão a lenha ou na churrasqueira. Talvez os de mais idade tenham chegado a dormir num colchão forrado por ela.

Porém, dificilmente se pensa que as folhas que protegem a espiga podem se transformar em algo belo. Foi justamente isso que o curso de artesanato em palha, realizado através de uma parceria do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural com o Centro de Referência em Assistência Social (Cras) e Sindicato Rural de Quedas do Iguaçu.

SUCESSO

Para a coordenadora do Cras, Marcelaine Reguelin o curso foi um sucesso e visa oferecer alternativas para as famílias em melhorar a sua renda usando uma matéria prima abundante nas propriedades, a palha de milho. “Vários cursos via Senar já foram realizados este ano no município e a ideia é trazer mais atividades com parceiros diferentes”, explica Marcelaine.

De acordo com secretária municipal de Assistência Social, Joira Zgoda, objetivo do curso foi desenvolver habilidades manuais e oferecer uma alternativa de ganho extra. “Com o curso os participantes encontram no artesanato uma alternativa simples e barata para aumentar a renda familiar”, disse.

TRANSFORMAR

Sobre o trabalho com palha, para a participante e moradora da comunidade Renascer, Beatriz de Vasconcelos ela disse que se surpreendeu. “Eu não dava valor para palha de milho, não acreditava ser possível transformar uma palha de milho em objetos como flores”, destacou Beatriz.

De acordo com a prefeita Marlene Revers, a ideia é trazer mais cursos voltados para a área rural e manter a parceria com as entidades que já realizam atividades em Quedas do Iguaçu. “Os cursos são importantes para as pessoas se qualificarem e também pela interação”, destacou a prefeita. Ela salientou ainda que as oficinas disponibilizadas pela população através do Cras costumam ter ótima participação da população. “A confecção do artesanato é importante nem que seja para presentear alguém. É uma coisa que tu faz, que coloca carinho e amor”, finalizou.

QUALIFICAÇÃO TAMBÉM É OPORTUNIDADE DE GERAR RENDA

Responsável por ministrar o curso de 24 horas, o instrutor do Senar Pr, Lindomar Pereira explicou que o artesanato em palha tem origem africana, mas também é bastante praticado no Brasil. “O artesanato com palha de milho serve para os lugares mais rústicos, com a confecção de cestas, bolsas e chapéus, até para os espaços mais sofisticados, com a criação de enfeites para mesas.

“Aqui se aprende a transformar palha em artesanato e agregar valor ao milho”, explicou Pereira. Segundo ele, este tipo de obra é bastante apreciado, sendo bem aceita até mesmo no comércio para exportação. O instrutor reforça que o artesanato em palha é uma maneira de se gerar renda ao produtor de uma forma que ele quase não tenha custo com a matéria prima.