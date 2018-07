Professor da UFFS que sofreu acidente ontem (2) está em coma

O Estado de saúde do Professor Lucas Navarro se agravou, e no momento, segundo amigos, ele está em coma no hospital da cidade de Guarapuava.

Logo após o atendimento realizado pelo Corpo de Bombeiros no local do acidente, a vítima foi encaminhada ao hospital de Laranjeiras do Sul, e devido ao agravamento de seu estado clínico, foi necessária a transferência imediata para Guarapuava.

Lucas se acidentou com um Toyota Etios Hatch com placas de FJK 6118 de São Paulo, que seguia sentido a UFFS, quando perdeu o controle da direção e capotou o veículo por diversas vezes saíndo fora da pista.

O capotamento ocorreu próximo a saída da Avenida Santos Dumont, na BR 158, e segundo a Polícia Militar e Corpo de Bombeiros a causa do acidente possivelmente tenha sido o excesso de velocidade.