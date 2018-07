Profissionais da Saúde participam do 3º Congresso de Aleitamento Materno

Da esquerda para a direita: Nívian Cristina Roman Ross (nutricionista do Nasf em Laranjeiras; Dr. Jayme Murahovschi (pediatra, especialista por proficiência em gastroenterologia pediátrica); Dra. Elza Regina Justo Giugliani (presidente do departamento de Aleitamento Materno da Sociedade Brasileira de Pediatria); Dra. Suzana (avaliadora da Iniciativa Hospital Amigo da Criança de São Paulo) e Liliam Ana Bortoluzzi (enfermeira da ESF Água Verde) (Foto: Arquivo pessoal/Divulgação)

Duas profissionais da secretaria de Saúde de Laranjeiras do Sul estão participando em Florianópolis, do 3º Congresso Catarinense de Aleitamento Materno. A nutricionista Nívian Cristina Roman Ross e a enfermeira da Estratégia de Saúde da Família do Água Verde e fazem parte do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF). Laranjeiras do Sul, se destaca com o projeto “Elos de Afeto”, que visa incentivar a prática do aleitamento materno.

O objetivo do Congresso, que começou ontem (4) e encerra hoje (50, é atualizar os profissionais de saúde envolvidos com as políticas públicas relacionadas à amamentação e à saúde da mulher sobre o manejo clínico da lactação, proporcionando orientações preventivas e curativas. Além disso, estão sendo discutidos temas relacionados ao aleitamento materno, como políticas públicas voltadas para a promoção do aleitamento materno, aplicabilidade das leis trabalhistas e aleitamento.

ELOS DE AFETO

Lançado no mês de março de 2017 pela secretaria de Saúde de Laranjeiras do Sul, o projeto “Elos de Afeto” já ganhou destaque em âmbito nacional. A convite da direção do Hospital Sírio Libanês, de São Paulo (um dos mais renomados do Brasil), o projeto foi apresentado durante o Seminário do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS (PROADI-SUS), no mês de outubro. A iniciativa laranjeirense foi indicada pela 5ª Regional de Saúde, que engloba 20 municípios no entorno de Guarapuava.

Números

Em 16 meses de andamento do projeto, a secretaria de Saúde já identifica resultado favorável em relação à doação de leite materno, em números de atendimento e apoio realizados pelas nutricionistas e coordenadoras.

Em 2017, 136 atendimentos foram realizados. Já em 2018, até o momento são 227 atendimentos. Em relação a doação de leite materno que foram enviados ao Banco de Leite em Guarapuava, em 2017, foram 28 litros doados. Em 2018 já foram 40 litros. “Essa conscientização da importância do aleitamento materno se deve ao trabalho de divulgação e o comprometimento dos profissionais das unidades e hospitais”, disse a nutricionista da secretaria de Saúde e coordenadora do projeto, Thaise Almeida Granzotto.

Importância

O aleitamento materno salva-vidas porque é prevenção segura contra uma série de doenças infecciosas e crônico-degenerativas. O leite materno é a primeira vacina, provê nutrição ótima e representa segurança alimentar. A amamentação também desenvolve um vínculo afetivo único entre mãe e bebê e beneficia a saúde da mulher.