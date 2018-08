Programa do Sicredi capacita profissionais da educação

Professores de quatro municípios participaram do encontro (Foto: Assessoria)

Mais de 200 profissionais ligados a educação, que desenvolvem projetos do Programa A União Faz a Vida, ensinando os valores da cidadania e cooperação para crianças e adolescentes, participaram do 2º Encontro Regional promovido pela Cooperativa Sicredi Grandes Lagos PR/SP em Laranjeiras do Sul.

O evento realizado no último mês, na Associação da Fase, teve o objetivo de reunir os professores para promover o alinhamento sobre as principais iniciativas que foram realizadas no primeiro semestre de 2018, em quatro municípios. O programa é realizado em parceria com escolas públicas, privadas e secretarias municipais de educação das áreas de atuação da cooperativa no Paraná, além de motivar os profissionais a dar continuidade as ações para o restante do ano.

Marcos Meier falou sobre a ‘Relação professor-aluno no desenvolvimento

da inteligência e da autoestima de crianças e adolescentes’. (Assessoria)

Resgate da autoestima

A programação que durou o dia todo, iniciou com a saudação do diretor executivo da cooperativa, Jardiel Cherpinski, que representou o presidente Orlando Muffato. Em seus pronunciamentos faz questão sempre de enfatizar a importância do Programa A União Faz a Vida na construção de um mundo melhor, na formação de cidadãos mais conscientes e no desenvolvimento das cidades e da região, despertando nas comunidades o interesse pela cooperação.

Professor tem que se atualizar

O destaque do encontro ficou por conta da palestra de Marcos Meier, escritor, psicólogo, mestre em educação e palestrante, com o tema ‘Relação professor-aluno no desenvolvimento da inteligência e da autoestima de crianças e adolescentes’. A vinda de Meier a Laranjeiras do Sul foi patrocinada pelo Sicredi que busca sempre promover momentos de grande conhecimento para os participantes.

“Atualmente a melhor educação do Brasil é feita por professores atualizados, precisamos continuamente atualizá-los em diversas áreas: relacionamento, tecnologia, como desenvolver a inteligência na criança e, principalmente hoje, como ter uma relação com a criança para que ela se sinta melhor. É a partir de uma criança com a autoestima melhor que terá uma consequência direta na aprendizagem, o que é fundamental”, destacou Meier ao se dirigir a cooperativa na sua avaliação do encontro.

Boas práticas

Após a abertura oficial e a palestra com o professor Marcos Meier, os participantes foram divididos em grupos e trabalharam em workshops sobre os temas: A importância de ler para crianças; A importância da estimulação na educação infantil; A musicalização na educação infantil e a importância do incentivo à leitura.

“Cada grupo promoveu a troca de experiência e apresentou as iniciativas que estão dando certo. Os facilitadores também buscaram motivar os educadores para que os projetos continuem sendo realizados com perfeição junto dos alunos para que tenhamos excelentes trabalhos na apresentação que acontece durante a Mostra Cultural nos municípios onde o Programa é realizado”, lembrou a assessora de Desenvolvimento no Cooperativismo, Maria Nivete.

Os participantes reunidos. (Assessoria)

O PUFV

Criado há mais de 20 anos pelo Sistema Sicredi, o PUFV é realizado em âmbito nacional e propõe metodologia de ensino que estimula os alunos a serem protagonistas no processo de aprendizagem. Dessa forma, a instituição financeira cooperativa busca contribuir com a sociedade por meio da melhoria da qualidade de ensino, já que considera a educação como um importante agente transformador do ser humano. Somente na área de abrangência da Sicredi Grandes Lagos são 16 escolas, 148 professores e mais de 1,4 mil alunos atendidos nos municípios de Laranjeiras do Sul, Espigão Alto do Iguaçu, Porto Barreiro e Campo Bonito.