Promessa de financiamento faz vítima de estelionato em Rio Bonito

A Polícia Militar (PM) do destacamento de Rio Bonito do Iguaçu foi acionada ontem (31) para atendimento a um caso de estelionato.

Foi até os policiais o senhor S. S. O., o qual relatou que por volta das 13h15 do dia 26 de julho recebeu uma mensagem em seu celular onde uma pessoa, identificando-se como gerente do banco Citybank, estava oferecendo liberação de cartão de crédito para ele.

De início a vítima recusou, porém disse que precisava de financiamento de uma quantia de R$ 20.000, sendo que o “gerente do Citybank” disse que conseguiria o financiamento mediante um depósito prévio de 8% do valor, para poder liberar o financiamento, pois o nome da vítima estava negativado.

A quantia proposta foi de R$ 1.600, porém S. disse que só conseguiria metade desse valor, sendo que ambos concordaram desta forma.

A vitima então foi até a agência do Banco do Brasil de Rio Bonito e depositou a quantia de R$ 800 em uma conta também do Banco do Brasil, a qual o suposto gerente disse ser de seu contador.

Diante da promessa de que os R$ 20.000 seriam depositados em sua conta até as 12 horas de segunda-feira (30), S. relatou que aguardou, e quando verificou que o dinheiro não tinha sido depositado.

A vítima pesquisou na internet e entrou em contato com o Citybank através do número de telefone 0800 728 0728 e falou com o atendente Rafael, momento esse em que explicou a situação e Rafael disse que o banco Citybank havia sido comprado pelo banco Itaú e que agem de maneira diferente para oferecer seus serviços.

Disse ainda que o senhor S. possivelmente teria sido vítima de um golpe e que ele deveria fazer o boletim de ocorrência para tentar bloquear a conta do favorecido no banco.

A vítima então mandou diversas mensagens para o suposto gerente, porém sem retorno de nenhuma delas.

Diante dos fatos, a equipe confeccionou o boletim de ocorrência e orientou o indivíduo quanto aos procedimentos cabíveis.

Informações da PM.