Prometendo tornar o Paraná referência em gestão pública, Ratinho Junior lança candidatura a governador

(Foto: Assessoria Ratinho Junior)

Na manhã deste sábado (21), lideranças dos partidos PSD, PSC, PR, PV, PRB, PHS, Avante e Podemos, participaram da convenção que oficializou o nome do Ratinho Junior para para concorrer ao cargo de governador do Paraná. O evento contou com cerca de 4 mil pessoas, mais de 150 prefeitos e 25 deputados.

"Meu pai deixou eu e minha mãe em Jandaia do Sul e veio tentar a vida na capital, depois de tantas indas e vindas e com muito trabalho e esforço o Paraná abençoou a nossa família, sou muito grato e por isso quero retribuir esse carinho, trabalhando por cada um dos paranaenses e transformando o nosso estado no melhor do Brasil" , destacou Ratinho Junior.

"No nosso plano de governo vamos cortar 50% das secretarias do estado , priorizando os serviços e investindo em áreas prioritárias para a população, como saúde, educação, segurança e infraestrutura", afirmou Ratinho Junior.