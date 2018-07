Promoção 2 da Copa do Mundo 2018

Em parceria com a Rede Lar de Supermercados, o Jornal Correio do Povo do Paraná traz para você nosso leitor, mais uma oportunidade para ganhar prêmios!

A segundo promoção da Copa premiará os dois melhores palpiteiros que acertarem os quatro times semifinalistas da Copa do Mundo deste ano. Será aceito apenas um palpite por pessoa.

Se nenhuma pessoa acertar as quatro seleções, os prêmios irão para quem tiver o maior número de acertos. E caso mais de uma pessoa acerte o mesmo palpite, o prêmio será sorteado entre os acertadores.

Com o formulário abaixo, cada participante deve inserir seu NOME COMPLETO, seu TELEFONE para contato e EMAIL, além também do palpite com as quatro seleções que chegarão às semifinais.

O prazo é curto! Os palpites só vão ser aceitos até a manhã do próximo sábado (30). Já o resultado será divulgado na próxima segunda-feira, 9 de julho, com o fim das quartas de final.

Prêmios

1º Lugar – Vale compras na Rede Lar Supermercados no valor de R$ 100.

2º Lugar – Vale compras na Rede Lar Supermercado no valor de R$ 50.

Deixe seu palpite, curta, compartilhe e boa sorte!