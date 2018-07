PSC oficializa Paulo Rabello como candidato à presidência

O candidato Paulo Rabello Castro (Foto: Divulgação)

Com a participação de pouco mais de 50 convencionais, o Partido Social Cristão (PSC) confirmou, por aclamação, nesta sexta-feira (20), durante a Convenção Nacional do partido, em Brasília, a candidatura do economista e ex-presidente do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) Paulo Rabello de Castro à Presidência da República.

Ainda sem um nome para vice definido, Rabello disse que seria simpático a ter uma mulher na chapa, mas que não há nada nesse sentido sendo conversado, que o nome do vice está em análise com outros partidos e deve ser definido até o dia 5 de agosto.

Questionado sobre alianças, o presidente da sigla, Pastor Everaldo, disse que tem conversado com alguns partidos, entre eles o PRTB, presidido por Levy Fidélix, que participou da Convenção. Assim como foi em 2014, o líder do PSC disse que se não encontrar outra sigla com propostas afinadas com as da legenda, pode repetir a experiência de uma chapa puro-sangue.

Fonte: Agência Brasil.