Qual o seu maior sonho?

Você sonha em comprar sua casa, seu carro, fazer aquela viagem dos sonhos? Na medida em que a vida passa, as pessoas vão descobrindo como é importante fazer planos. Nem todos conseguem realizar seus sonhos, mas é fácil saber o caminho seguido pelos que “chegaram lá”: poupar sempre.

Entre os sonhos mais comuns dos brasileiros estão: a casa própria, o carro novo, a realização de viagens, a educação dos filhos, as comemorações de datas importante, dentre outras. São sonhos que têm diferentes custos, de modo que sempre dá para realizar alguns deles. Mas e por que não começar a guardar dinheiro desde cedo, e ensinar as crianças sobre as práticas de economizar o ‘dim dim’?

Foi pensando nisso que o Sicredi, representado pelos funcionários Antonia Ribeiro (gerente), Elton Quadros e Juliane Maurer (assistentes de negócios), em parceria com o cartunista Maurício de Souza, realizam em alguns colégios de Laranjeiras do Sul o projeto ‘Educação Financeira nas Escolas’. Conforme explica a gerente da agência Sicredi da XV de Novembro, Antonia Ribeiro, o objetivo é ensinar as crianças a partir das 6ª séries que devem guardar seu dinheirinho desde cedo.

“Olha, vamos nas escolas, levamos vídeos e os gibis para explicarmos a importância de guardar dinheiro e ensinamos que poupando desde cedo, lá no futuro eles podem fazer a faculdade almejada, podem comprar uma casa, um carro, enfim… perguntamos se eles têm cofrinhos em casa e salientamos que quando eles guardam esse dinheiro por exemplo, em qualquer instituição financeira, isso vai gerar juros e o valor vai aumentando com o tempo. É muito gratificante ver que depois as crianças pedem para seus pais para abrirem uma conta, assim vemos que nosso projeto está dando resultado”, salienta Antonia.

E COMO FOI A PARCERIA?

De acordo com a diretora do Colégio Laranjeiras, Sirlei Moro, as escolas são obrigadas a trabalharem com a educação financeira e esse projeto do Sicredi veio de encontro com a norma.

“Sabendo da importância de trabalhar esse conteúdo, o Sicredi fez a doação dos gibis e esse material está sendo usado nas salas pelos professores, pois complementa a aula e é algo a mais no conteúdo. O objetivo é que o aluno possa fazer um planejamento dentro das suas condições e aprenda a guardar dinheiro desde cedo, podendo levar isso para sua família. Nem que seja uma quantia pequena, mas é importante aprender a economizar”, diz a diretora.

NA VISÃO DA CRIANÇA

A aluna do 7º ano C do Colégio Laranjeiras, Rafaela Vitória Cacilho, garante que agora já pretende abrir uma conta para poupar um dinheirinho. “Temos que usá-lo para gastos do dia a dia, mas também precisamos economizar para o nosso futuro. Agora quero abrir uma conta e guardar um pouquinho de dinheiro”, cita Rafa.

GIBIS

Ao todo são seis edições dos gibis que ensinam a economizar nos gastos do dia a dia e também a guardar dinheiro para comprar algo do interesse pessoal. “Uma das coisas legais é que as crianças vão aprender a ajudar seus pais a fazerem as compras de supermercado e a participar com mais cuidado do controle das despesas da família. As crianças entenderão a diferença entre ‘eu quero’ e o ‘eu preciso’, o ‘caro’ e o ‘barato’. São lições que a garotada aproveita para o resto da vida”, diz parte do gibi Turma da Mônica e o Orçamento Familiar.



POUPANÇA PARA CRIANÇAS

Se você quer abrir uma conta poupança para seu filho, basta ir a uma agência bancária e solicitar a abertura da conta, lembrando que o cartão já sai no nome da criança e o pai/mãe ou responsável fica como tutor da conta. Ah, não esqueça, a criança deve ter CPF!