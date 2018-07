Quedas: carro e motocicleta se envolvem em violenta colisão

Polícia Rodoviária Estadual (Foto: Divulgação)

Um acidente de trânsito foi registrado no início da madrugada de hoje (28), no quilômetro 73 de PR 484, trecho do Rio Guarani em entroncamento com a PR 471, acesso a cidade Três Barras Paraná.

A violenta colisão ocorreu entre um veículo Pajero com placas de Pato Branco, conduzido por E. L. C. S de 40 anos de idade, e uma moto Kia Sportage com placa de Três Barras do Paraná, conduzida por uma mulher de inicias A. P. G. B., de 48 anos de idade.

Os patrulheiros do posto rodoviário sinalizaram o local e registraram o acidente. Conforme a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), houve somente danos de monta nos veículos.

Informações: Portal Cantu