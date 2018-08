Quedas conquista ônibus moderno para a Saúde

Na manhã desta segunda-feira (20) foi realizada a entrega de um ônibus para a secretaria da saúde de Quedas do Iguaçu, no valor aproximado de R$ 465 mil. Com capacidade para 41 passageiros, o ônibus será utilizado para o transporte de passageiros que precisam de atendimento em outros centros de saúde.

A prefeita Marlene Revers destacou a importância deste veículo para melhorar a saúde das pessoas que vivem no município. “Estamos muito felizes com a entrega de mais esse veículo à nossa população. Agora com esse veículo, de grande porte, nossos pacientes terão condições ainda melhores no transporte para outras cidades, com mais conforto, segurança e comodidade, pois ele é equipado com banheiro e adaptado para pessoas com deficiência”, citou Marlene.

“A saúde é o setor de maior preocupação da administração, sabemos que precisamos cada dia melhorar, e estamos buscando mais equipamentos e recursos para todos os setores ligados”, finalizou Marlene.

Para a prefeita, essa é uma conquista muito importante para o município. “Os pacientes que utilizam esse transporte são pessoas que dependem de consultas e tratamentos específicos, que infelizmente, ainda não oferecemos em Quedas. O novo transporte atenderá de forma mais confortável a população”, afirma Marlene.

QUALIDADE DE VIDA

O secretário de Sáude, Edimir Kozak, enfatizou a melhoria da qualidade de vida das pessoas. “Essa era uma demanda antiga da comunidade quedense, conseguimos viabilizar esse ônibus. O transporte de pacientes é algo necessário e precisa ser feito com boas condições, por isso a nossa alegria em poder contribuir com a população”, finalizou Kozak.

OUVIDORIA

Em caso de dúvidas, queixas de atendimento inadequado, observação sobre as condições dos veículos ou elogios, os usuários podem entrar em contato por meio do telefone da Ouvidoria Geral do Município (46) 3532 1683