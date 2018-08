Quedas do Iguaçu recebe visita de Valdir Rossoni

O encontro aconteceu na Associação dos Motoristas e contou com a presença de lideranças, além da prefeita de Quedas do Iguaçu, Marlene Revers , vereadores e secretários municipais. O evento ainda contou com a presença do secretário de planejamento Vitório Revers.

Ao todo, mais de R$ 8 milhões foram destinados a Quedas do Iguaçu pelo Governo do Estado. Os recursos são pagos gradativamente, de acordo com cada pasta e secretaria, respeitando os trâmites legais.

“Os recursos estão disponíveis, alguns vêm rápido, pois são de fundo a fundo - vão direto para a conta da Prefeitura -, outros são mais demorados porque precisa de projeto e encaminhar para a secretaria, receber a aprovação e depois é disponibilizado”, destacou a prefeita Marlene.

A importância do trabalho conjunto entre Prefeitura e Governo do Estado também é fundamental para o bom andamento do município. Nesse sentido, o excelente relacionamento da prefeita Marlene Revers com o ex governador Beto Richa faz com que Quedas do Iguaçu receba todo apoio necessário para retomar, após anos, o caminho do desenvolvimento.

“Sabemos das dificuldades que o prefeita, Marlene Revers, encontrou ao assumir o comando de Quedas do Iguaçu. E queremos ajudá-lo a fazer uma boa gestão para recuperar a cidade”, disse Rossoni.

“Para nós é uma honra receber aqui o deputado federal. Quero agradecer ao Governador Beto Richa, que tem dado atenção ao nosso município, quero também agradecer ao Valdir Rossoni que sempre ajudou o nosso município e sempre tratou com carinho a nossa população. Quedas do Iguaçu agradece e vai retribuir todo esse carinho e essa atenção que você tem conosco”, declarou o secretário de planejamento Vitório Revers.