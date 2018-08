Quedas: famílias assentadas recebem CCUs

No início desta semana a prefeita de Quedas do Iguaçu, Marlene Revers, participou da entrega dos Contratos de Concessão de Uso (CCU) às famílias do Assentamento Celso Furtado e Rio Perdido.

O CCU transfere o imóvel rural ao beneficiário da reforma agrária em caráter provisório e assegura aos assentados o acesso a terra, aos créditos disponibilizados pelo Incra e a outros programas do governo federal.

SITUAÇÕES

O número de CCUs a serem entregues chega à casa dos 500, mas alguns assentados, por motivos diversos, terão que aguardar a regularização de suas situações para receberem os contratos.

“Sabemos que isso é benefício, é oportunidade de crédito, oportunidade de produzir mais, gerar renda para as famílias. Nossa parceria com o Incra é para poder ver isso, resultado, famílias felizes com capacidade de produção”, citou a prefeita Marlene.

Ela diz ainda que é gratificante participar desta conquista dos assentados e saber que com este documento eles terão a possibilidade de créditos disponibilizados pelo governo, o que fomentará a economia local.

COMPROMISSO

De acordo como o secretário de Planejamento Vitório Revers, serão entregues mais de 510 contratos, nos demais serão feitas as análises de cada um para solucionar mais rapidamente o que precisar. “Foi um compromisso que nós fizemos, de trabalhar muito pelo município, resolver a situação desses assentados entregando as CCU”, ressaltou Revers.

BENEFICIADO

O assentado Darci dos Santos, da comunidade Entre Lagos, foi o primeiro a receber o contrato. Feliz com documento nas mãos, Darci disse que o documento vai garantir mais segurança para que possa conseguir novos benefícios. “Estava sempre preocupado com o recebimento deste documento, a minha alegria é enorme em saber que agora posso ter o documento que dá o direito de usufruir de todas as coisas que eu precisar”, disse Santos.

ENTREGA

O certificado emitido gratuitamente será entregue numa nova sala disponibilizada pela prefeitura anexo a secretaria de Agricultura.

O CCU e o Título de Domínio são os instrumentos que asseguram o acesso a terra pelos trabalhadores. A principal diferença entre os dois documentos é que o título é pago e tem caráter definitivo. O documento definitivo só pode ser entregue após a verificação de que a unidade familiar cumpriu as cláusulas do CCU.

O título de domínio é pago pelo agricultor, que tem carência de três anos e um prazo de 20 anos para quitá-lo. O valor do título é calculado a partir do que foi pago pelo Incra na época em que a terra foi obtida para a criação do assentamento. O cálculo considera apenas o valor da terra nua, não incluindo, portanto, os valores referentes ao pagamento das benfeitorias.