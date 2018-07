Quedas: motorista capota carro e foge do local do acidente

O veículo completamente destruído por conta da capotagem (Foto: Divulgação/Portal Cantu)

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) registrou um acidente de trânsito, por volta das 21 horas deste sábado (28), na PR 484 no Km 97, no trecho de entroncamento da PR 471 com a BR 180, em Quedas do Iguaçu.

O condutor de um veículo Volkswagen Quantum, com placas de Itapejara do Oeste, perdeu o controle da direção e colidiu contra um barranco, sendo que na sequência acabou capotando.

Após o acidente, o motorista evadiu-se do local, não sendo possível registrar sua identidade. O veículo foi guinchado ao pátio do Posto Rodoviário.

Em consulta no sistema, a PRE constatou que o Quantum não possui irregularidades documentais.

Via: Portal Cantu.