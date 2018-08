Quedas: Nereu Moura lança candidatura para 8ª mandato como deputado estadual

Na manhã de sábado (18) em Quedas do Iguaçu foi marcada por encontros políticos neste início de campanha eleitoral 2018. Na sede do grupo folclórico Jagoda o candidato a deputado estadual Nereu Moura (MDB) reuniu centenas de eleitores, simpatizantes, ex prefeito de sua base, políticos e lideranças em geral do MDB e de outros partidos em um encontro regional para o lançamento de sua candidatura.

Com a presença de várias autoridades, trabalhadores e empresários, o deputado Nereu Moura reafirmou o seu compromisso com Quedas do Iguaçu e Espigão alto do Iguaçu de trabalhar com a mesma garra e determinação.

EVENTO

Para um dos coordenadores da campanha e organizador do evento em Quedas do Iguaçu, o ex-vereador Vilmar Santos, reiterou as qualidades de Nereu e o parabenizou pela decisão em lutar em favor dos Quedenses. “O nosso amigo Nereu Moura é um homem simples e dado com o povo. Eu admiro seu empenho em representar tão bem seu povo”, frisou Santos.

Nereu Moura é candidato ao cargo de deputado Estadual do Paraná pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB). Natural de PR, São João, Nereu Moura tem 59 anos.