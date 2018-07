Quedas: PRE prende irmão de indivíduo envolvido em tentativa de homicídio

O veículo que estava carregado com a droga (Foto: Divulgação/PRE)

No final da tarde de ontem (26), um indivíduo, sem nome divulgado, foi preso na PR 180 transportando 40 kg de maconha em um veículo Gol com placas de Campo Mourão.

A abordagem ocorreu no trecho de Juvinópolis, e em fundos falsos do carro, os policiais encontraram vários tabletes de maconha que totalizaram 40 kg.

O condutor de 34 anos e a passageira de 23 anos foram presos por tráfico de drogas. Conforme a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o homem pegou a droga em Guaíra e levaria para Quedas do Iguaçu. Disse ainda que receberia R$ 1 mil pelo transporte.

O casal foi entregue na 15 ª SDP, onde permanecem a disposição da justiça.

Envolvimento

Segundo a Polícia Civil, o indivíduo tem um irmão, de iniciais T. S. G., que já possuí passagens pela polícia de Quedas e responde por tentativa de homicídio.

No ano passado, T. havia entrado em confronto armado com a Polícia Militar (PM), no Bairro Kennedy, na região da Olaria. Na confusão, seu comparsa Daniel Ivan Alves do Nascimento, vulgo “ Danielzinho”, morreu baleado.

Além da tentativa de homicídio, o irmão do preso na PR 180, responde pelos crimes de furtos, tráfico de drogas, e possuí passagens pela polícia no Estado de Santa Catarina. De acordo com a Polícia Civil, as investigações continuam referentes a estes irmãos envolvidos nos delitos.

Via: Portal Cantu.