Quedenses se destacam em participação no Circuito Vale do Iguaçu

Valdineia Aparecida Corso e Adilson da Motta competiram na categoria Dupla Mista e o Nilton Max Kielek na categoria Master B, sendo que ambos conseguiram a 2ª colocação. (Foto: Lindomar Pereira)

No último final de semana, aconteceu mais uma etapa do Circuito Vale do Iguaçu, dessa vez a prainha de Cruzeiro do Iguaçu foi o palco da 3ª etapa, que além do visual deslumbrante, a participação de mais de 300 ciclistas foi um espetáculo à parte.

Quedas do Iguaçu participou com os atletas Dagoberto Souza Lima, Gustavo Valotta, Gustavo Prasniewski, Thiago Prasniewsvki, Vagner Dalibra Stachleski, Nilton Max Kielek, Juliano Langaro, Valdineia Aparecida Corso e Adilson da Motta.

Embora todos os atletas sejam amadores, está se formando um bom grupo em Quedas do Iguaçu, que em meio às suas responsabilidades pessoais do dia a dia estão mantendo um ritmo de treino e obtendo bons resultados nos campeonatos regionais.