"Quem está tentando fugir não se joga da sacada"

Frame retirado dos vídeos que mostram as agressões de Manvailer contra a advogada na noite do ocorrido (Foto: Divulgação)

A defesa da família da advogada Tatiane Spitzner, que morreu ao cair do quarto andar de um prédio no dia 22 de julho, no Centro de Guarapuava, descarta qualquer possibilidade da vítima ter se jogado, mesmo que em uma tentativa de fuga.

O Ministério Público do Paraná (MPPR) deve oferecer nesta segunda-feira (6) a denúncia contra o marido de Tatiane, o professor Luís Felipe Manvailer.

Indícios

Para o advogado Gustavo Scandelari, todas as evidências presentes no inquérito mostram que a versão do indiciado é falsa e, na verdade, conduz à única solução possível, que seria o crime. “São vários depoimentos, especialmente no sentido mais agressivo do indiciado, destacando que a Tatiane estava tentando o divórcio e ele era contra”, disse.

Além disso, o laudo feito no local do crime constatou marcas de esganadura e a fratura de um osso do pescoço da vítima. “Temos esse laudo e também os vídeos, que são provas contundentes de que momentos anteriores ao fato, ele [Manvailer] estava agredindo Tatiane de uma forma contínua”, afirmou o advogado, se referindo às provas do inquérito.

Suicídio

Scandelari destacou, ainda, que a possibilidade de Tatiane ter se jogado da sacada foi totalmente descartada pela família e pela defesa, mesmo que em uma tentativa de fugir das agressões.

“Quem conhece a Tatiane garante que ela nunca teria feito isso, e as próprias imagens demonstram que ela estava tentando fugir desesperadamente do marido. A pessoa que está tentando fugir para não ser agredida não é a pessoa que vai se jogar da sacada”, declarou.

A denúncia, que deve ser oferecida nesta segunda-feira pelo MPPR, será encaminhada à Justiça e, caso seja acatada, um processo será aberto.

Via: Massa News.