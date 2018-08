Ratinho Junior anuncia Darci Piana como vice para o governo do Paraná

Darci Piana ao lado de Ratinho Junior (Foto: Divulgação)

Na sede do diretório estadual do PSD, em Curitiba, durante a tarde de hoje (5), o candidato ao Governo do Paraná, Ratinho Junior, anunciou o nome de Darci Piana para compor a vice em sua chapa.

No discurso, Ratinho Junior agradeceu a todos que disponibilizaram seus nomes para compor a vice e que, de alguma maneira, ajudaram a compor o plano de governo.

“Quero agradecer àqueles que colocaram seus nomes à disposição, mas independente disso trabalharam arduamente para ajudar a compor o nosso plano de governo."

Ratinho Júnior também destacou o trabalho de mais de 400 técnicos e especialistas.

“Nosso planejamento para construir um Paraná Inovador começou ouvindo a população de todas as regiões do estado, com os Encontros Democráticos, depois os especialistas de cada área elaboraram um estudo de planejamento, gestão e viabilidade. Na próxima semana, vamos registrar em cartório e mostrar os paranaenses como vamos construir um novo Paraná”, destacou Ratinho Júnior.

Darci Piana é presidente da Fecomércio, eleito para o quarto mandato. Decidiu se afastar do cargo para disputar as eleições deste ano.