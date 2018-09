Ratinho Junior lidera com 40,4%, aponta pesquisa Radar

O deputado estadual Ratinho Junior (PSD) lidera, com 40,4% das intenções de voto, a corrida para o governo do Paraná, de acordo com pesquisa Radar Inteligência divulgada nesta terça-feira (4). A governadora Cida Borghetti (PP), aparece em segundo, com 15,5% das intenções de voto; João Arruda (MDB) tem 5,1% e Doutor Rosinha (PT), 3,3%.

A margem de erro é de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram ouvidos 1.494 eleitores de todas as regiões do Estado, entre os dias 30 de agosto e 3 de setembro de 2018. O registro no Tribunal Regional Eleitoral é PR-04985/2018 e no Tribunal Superior Eleitoral é PR-01900/2018. A pesquisa foi encomendada pela Associação dos pela Associação dos Diários do Interior do Paraná (ADI-PR). O nível de confiança utilizado é de 95,5%. Isso quer dizer que há uma probabilidade de 95,5% de os resultados retratarem o atual momento eleitoral, considerando a margem de erro.