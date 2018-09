O Professor Oriovisto Guimarães lançou nesta quinta-feira (30), o livro “Reflexões: olhos e ouvidos de minha alma”. O coquetel de lançamento reuniu cerca de 400 pessoas no Palácio Garibaldi, em Curitiba. Toda a renda obtida com a venda dos livros será doada à Associação dos Amigos do Hospital de Clínicas (AAHC).

O Professor Oriovisto fez questão de autografar todos os livros dos amigos, familiares, autoridades e membros da Academia Paranaense de Letras (APL). “Este livro traz uma coletânea de palestras, artigos e textos sobre a vida, filosofia, educação, economia e política, que foram escritos no periodo de 2004 a 2018”, explicou.

Entre os convidados, a atual ocupante da cadeira número 15 da APL, Adélia Maria Woellner, destacou que os discursos do Oriovisto sempre foram excepcionais em qualidade de escrita, como também no sentimento, na emoção e na autenticidade que quis passar. “O que o Oriovisto faz sempre é sucesso”, afirmou.

De acordo com o presidente da Associação dos Amigos do Hospital de Clínicas (AAHC), Pedro de Paula Filho, o Professor Oriovisto sempre teve uma grande afinidade com as causas sociais no Paraná e a renda da venda dos livros, revertida para a Associação, beneficará os pacientes e familiares do Hospital de Clínicas. "Eu acho muito importante o reconhecimento dos Amigos do HC. É uma ação extremamente generosa e importante para nós”, ressaltou.

O LIVRO

Publicado pela Editora Inventa, o livro apresenta a forma do autor ver o mundo e os ideias em que acredita e defende. Os textos podem ser lidos individualmente, como recorte temporal da data de sua produção, ou na seqüência, de forma que as reflexões e as construções se encadeiam, formando a linearidade de pensamento com a qual a obra foi concebida.

São reflexões curtas e longas, atemporais ou associadas a determinado acontecimento, filosóficas ou práticas, impessoais ou dirigidas ao leitor. Com 120 páginas e dividido em três capítulos, a obra tem prefácio assinado pelo reitor da Universidade Positivo, o professor e economista José Pio Martins.

PERFIL

Oriovisto Guimarães é professor e empresário, sócio fundador da OG Administradora e do Grupo Positivo. Formado em Economia pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), teve como destaques em sua carreira os cargos de professor de matemática, presidente do Grupo Positivo durante 40 anos e reitor da Universidade Positivo por dez anos. Foi também membro do Conselho Estadual de Educação do Paraná e ocupa a cadeira de número 6 da Academia Paranaense de Letras.