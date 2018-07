Região: sujeito de 44 anos comete suicídio

De acordo com as informações da Polícia Militar (PM), um homem de 44 anos, identificado pelas iniciais C. da S. M., foi encontrado enforcado por moradores no final da manhã de ontem (26).

O caso foi registrado na comunidade de Bracatinga, onde a vítima utilizou uma corda para enforcar-se. A PM isolou o local e o Instituo Médico Legal (IML) de Cascavel fez a remoção do corpo para a necropsia.

Aos amigos e familiares, os sinceros sentimentos da equipe Correio, diante dessa tragédia.

Via Portal Cantu.