Requião deve concorrer ao senado; MDB quer aliança com PDT de Osmar Dias

O MDB realizou sua convenção partidária para as eleições de 2018 na manhã deste sábado (21), em Curitiba. Roberto Requião disse no início da convenção que a sua recandidatura ao Senado é uma "hipótese concreta" e ainda deu prazo para Osmar Dias (PDT) até 4 de agosto - data da convenção do pedetista - para definir a coligação para as eleições de 7 de outubro.

Requião quer aliança completa, incluindo as candidaturas proporcionais (deputado estadual e deputado federal)

"Nesta convenção, vamos discutir o esboço de uma chapa de candidatos a deputado e delegar para a executiva estadual o poder de decidir os caminhos do partido nas eleições nos próximos 14 dias. A executiva vai discutir as nossas propostas para o governo e a coligação como PDT de Osmar Dias. Hoje a minha candidatura ao Senado é uma hipótese concreta. Eu prefiro continuar o trabalho que faço como senador", disse ele.