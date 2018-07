Resultado: promoção da Copa do Mundo 2018

A primeira promoção de Copa do Mundo feita pelo Jornal Correio do Povo do Paraná, em parceria com a Marechal Esportes, foi encerrada hoje (28), com o fim da fase de grupos da competição.

Os palpites tiveram início no dia cinco deste mês e foram encerrados com o início da fase de grupos da Copa. Mais de 50 pessoas disseram quais seriam as 16 seleções classificadas para as oitavas.

Portanto, com o encerramento da primeira fase, conhecemos os grandes vencedores. Apenas uma pessoa foi a que mais acertou (15 seleções) e 11 pessoas acertaram 14 das 16 seleções classificadas.

A primeira colocada vai ganhar o prêmio de forma isolada! Já o segundo e terceiro lugares tiveram de ser sorteados, já que foram 11 palpites para dois prêmios (2º e 3º lugares). Confira se você foi um dos sortudos:

1º Lugar (15 acertos) – Patrícia Bueno Nissel: ganhadora de R$ 150,00 em vale compras na Marechal Esportes.

Palpite: Rússia, Uruguai, Portugal, Espanha, França, Dinamarca, Argentina, Croácia, Brasil, Suiça, Alemanha, México, Bélgica, Inglaterra, Colômbia, Japão.

2º Lugar (14 acertos e sorteado no segundo lugar) – Cleomar Flores: ganhador de R$ 50,00 em vale compras na Marechal Esportes.

Palpite: Rússia, Uruguai, Portugal, Espanha, França, Peru, Argentina, Croácia, Brasil, Suiça, Alemanha, Suécia, Bélgica, Inglaterra, Colômbia, Japão.

3º Lugar (14 acertos e sorteado no terceiro lugar) – André Lucas Mariano dos Santos: ganhador de uma caneca personalizada da Gráfica Correio.

Palpite: Rússia, Uruguai, Portugal, Espanha, França, Peru, Argentina, Croácia, Brasil, Suiça, Alemanha, Suécia, Bélgica, Inglaterra, Colômbia, Japão.

Os vencedores devem comparecer no Jornal Correio do Povo do Paraná com documento de identificação para retirada do prêmio. Parabéns!

E aos demais que não ganharam dessa vez, fiquem ligados! A Copa ainda não acabou e as promoções do Jornal Correio também não.